Ministro da Saúde cumpre agenda no Pará com foco em serviços especializados como legado da COP30

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, esteve no Pará nesta quinta-feira (28), cumprindo uma agenda voltada ao fortalecimento da rede pública de saúde com foco em serviços especializados parte do legado da COP30 na região. A programação incluiu Breves (Marajó) e Belém.

Em Breves, Padilha inaugurou o Centro Especializado em Reabilitação (CER III) e a Oficina Ortopédica, ambos no bairro Nova Breves, com atendimento destinado a moradores de sete municípios: Anajás, Bagre, Curralinho, Gurupá, Melgaço, Portel e Breves. Ainda por lá, ele visitou o canteiro de obras do Hospital Materno-Infantil de Breves.

Por sua vez, em Belém, foi lançado o cofinanciamento da Atenção Primária à Saúde (APS) no estado e a entrega de Unidades Odontológicas Móveis (UOMs), adquiridas por meio do Novo PAC. O dia também contou com a abertura do seminário “APS nos Territórios: Equidade, Vínculo e Qualidade do Cuidado”, que reuniu mais de 500 gestores municipais ocasião em que ocorreram os lançamentos da APS e das UOMs.

As ações fazem parte de um conjunto de medidas que reforçam o compromisso de ampliar o acesso à atenção especializada e fortalecer a atenção primária, sobretudo em regiões remotas e de difícil acesso no estado.

Imagem: Agência Brasil