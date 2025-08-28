Fome pode matar 43 mil crianças em Gaza em apenas um ano, alerta a ONU

Em recente informe ao Conselho de Segurança, a ONU transmitiu um alerta devastador: caso o abastecimento de alimentos em Gaza não seja intensificado com urgência, até 43 mil crianças poderão morrer de fome até meados de 2026.

Segundo Joyce Msuya, Secretária-Geral Adjunta para Assuntos Humanitários, mais de 500 mil pessoas já enfrentam a fome, pobreza extrema e iminência de morte. A previsão indica que esse número pode ultrapassar 640 mil até o fim de setembro.

A população de Gaza está dividida em um estado crítico de insegurança alimentar: cerca de 1 milhão de pessoas está na Fase 4 (Emergência) da classificação internacional, enquanto outras 390 mil encontram-se na Fase 3 (Crise).

O relatório da ONU destaca que 132 mil crianças menores de 5 anos sofrerão de desnutrição aguda até meados de 2026. Dessas, o número daqueles com risco iminente de morte triplicou, atingindo mais de 43 mil. Além disso, mulheres grávidas e lactantes sem acesso adequado à nutrição poderão aumentar dos atuais 17 mil para 55 mil.

Em sua fala, Msuya deixou clara a gravidade da situação:

“Sejamos claros: essa fome não é resultado de uma seca ou de algum tipo de desastre natural. É uma catástrofe criada resultado de um conflito que causou mortes em massa de civis, ferimentos, destruição e deslocamento forçado”.

A ONU também aponta que a crise é causada por dois fatores interligados: a quase total destruição da infraestrutura de produção de alimentos (98% das terras agrícolas estão danificadas ou inacessíveis) e o colapso dos sistemas de saúde, saneamento e comercial, resultando em falta de abrigo, água, medicamentos e canais eficientes de ajuda humanitária.

Imagem: ONU