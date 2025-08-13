quarta-feira, agosto 13, 2025
Ministro do Turismo recebe embaixadores do Golfo Pérsico em Belém

O ministro do Turismo e presidente do Conselho Executivo da ONU Turismo, Celso Sabino, reuniu-se em Belém (PA) com embaixadores de seis países do Golfo Pérsico  Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Qatar, Kuwait, Omã e Bahrein  com o objetivo de estreitar laços, ampliar a cooperação e atrair investimentos em logística, infraestrutura e soluções sustentáveis para a preparação da COP30 em Belém.

Durante o encontro, Sabino destacou a importância da conferência como uma oportunidade única para projetar a Amazônia como anfitriã de um evento de alto impacto global: “Queremos que seja a melhor COP da história, a COP da Floresta, mostrando ao mundo a força da nossa hospitalidade, organização e respeito ao meio ambiente.”

Ele ainda ressaltou que essa COP é sobre o futuro de mais de 30 milhões de pessoas que vivem na região e que conectar essas realidades pode inspirar o mundo.

No encontro, foram apresentadas iniciativas como modernização da rede hoteleira local, melhorias no transporte urbano, ampliação da malha aérea regional e incentivo a meios de hospedagem, garantindo infraestrutura e logística adequadas para o evento.

A visita dos embaixadores começou na segunda (11/8), com recepção no Palácio do Governo do Pará pelo governador Helder Barbalho, seguida de visitas a hotéis, pontos turísticos como a Estação das Docas e passeio de barco pela orla.

Imagem: Agência Brasil

