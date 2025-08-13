Bebê é abandonado em rua de Marabá horas após o nascimento

Na manhã desta terça-feira (12 de agosto de 2025), um bebê recém-nascido foi encontrado abandonado na Rua Rio Grande do Sul, no núcleo Cidade Nova, em Marabá, sudeste do Pará. A criança ainda estava com o cordão umbilical, coberta de lama e próxima a uma poça d’água quando foi localizada por moradores que acionaram a Polícia Militar.

Câmeras de segurança registraram o momento em que a mãe deixou o embrulho com o bebê no chão. Com base nas imagens, a Polícia Civil, em apoio à PM, localizou e prendeu a mãe, uma mulher de 27 anos.

A mãe relatou às autoridades que, em desespero, decidiu abandonar o bebê porque o pai se recusou a assumir a responsabilidade pela criança. Ela já é mãe de outros dois filhos.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou os primeiros socorros e encaminhou o bebê ao Hospital Materno Infantil de Marabá, onde também passou a receber assistência da equipe de assistência social.

A mãe foi autuada por abandono de incapaz e levada à Delegacia Especializada de Atendimento à Criança e ao Adolescente. A Polícia Civil instaurou investigação e está colhendo depoimentos, além de solicitar perícias sobre o caso.

Imagem: Evangelista Rocha