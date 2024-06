Ministro do Turismo recebe projetos para o município de Capanema

Na segunda-feira, 17, no auditório da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM), o vice-prefeito de Capanema, Claudionor Moreira, juntamente com Dr. Jair Neves, participaram do evento de assinatura do protocolo de intenções para fortalecer o turismo de base comunitária, realizado pelo Ministério do Turismo junto com a Embratur Brasil e a Caixa Econômica Federal. Na oportunidade, Claudionor entregou ao Ministro do Turismo Celso Sabino, projetos para o desenvolvimento do município localizado no nordeste paraense, voltados à área do turismo, que visam o aproveitamento das inúmeras jazidas e belezas naturais do município.

De acordo com o vice-prefeito, é fundamental transformar também o município em um atrativo turístico daquela região.

“Estamos aqui trazendo nossa contribuição para que o nosso ministro Celso Sabino, que tem feito um trabalho brilhante no Brasil, também contemple com uma grande obra que transforme nossa cidade em mais um polo turístico do Pará”, ressaltou.

Imagem: Ryva Dayvan