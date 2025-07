Morango do Amor: receita infalível e onde encontrar em Belém

A nova febre nas redes sociais é o morango do amor: um morango grande e suculento, envolto em brigadeiro de leite em pó e coberto por uma casquinha crocante de caramelo vermelho. O doce virou sucesso nacional e também já chegou com força em Belém do Pará!

Mas a verdade é que, mesmo parecendo simples, muita gente erra no preparo. Por isso, trazemos a receita completa com truques para não errar, além de indicar lugares que vendem o doce em Belém.

Receita do morango do amor (rende 10 unidades | preparo: 1h30)

Ingredientes

Morangos:

10 morangos grandes, firmes e com cabo

Palitos de churrasco

Brigadeiro:

1 lata/caixinha de leite condensado

3 colheres (sopa) de leite em pó

1 colher (sopa) de manteiga

½ caixinha de creme de leite

Calda:

1½ xícara de açúcar

½ xícara de água

1 colher (sopa) de vinagre (de álcool ou maçã)

Corante alimentício vermelho

Modo de preparo

1. Lave os morangos e seque bem com papel-toalha. Espete os palitos pelo cabinho.

2. Em fogo baixo, prepare o brigadeiro com todos os ingredientes, mexendo até desgrudar da panela. Deixe esfriar completamente.

3. Envolva cada morango com o brigadeiro e reserve.

4. Para a calda: leve ao fogo o açúcar, a água, o vinagre e o corante vermelho. Não mexa depois que ferver. Deixe até atingir 145 °C (ponto de bala dura).

5. Retire do fogo e mergulhe rapidamente os morangos na calda quente. Gire para cobrir bem, escorra o excesso e coloque em superfície untada ou papel manteiga. Espere esfriar e endurecer.

Dicas importantes para acertar o doce

Morangos devem estar bem secos: umidade atrapalha a aderência da calda.

O brigadeiro precisa estar totalmente frio antes de mergulhar na calda.

Use vinagre: ele impede que o caramelo cristalize e mantém a casquinha crocante por mais tempo.

Banhe os morangos rapidamente, sem repetir a operação, para evitar que a casquinha fique grossa demais.

Use luvas de proteção: o caramelo atinge temperaturas muito altas.

De onde surgiu o morango do amor?

A ideia veio da clássica maçã do amor, criada nos Estados Unidos no início do século 20. No Brasil, há registros da receita desde os anos 1950. Mas o morango do amor viralizou em 2024, combinando o sabor da fruta fresca, a cremosidade do brigadeiro e o crocante da calda tudo em uma mordida só.

Onde comprar morango do amor em Belém?

Se você prefere saborear sem precisar cozinhar, Belém tem várias opções mas prepare-se: os doces esgotam rápido!

Confira onde encontrar:

Doceria Amorosa (@doceriaamorosa): lançou os morangos e esgotou em 10 minutos. Segundo dia: mais de 300 vendidos.

Casa Charlotte (@casacharlottebelem): primeiro lote esgotou ainda na produção.

Bendita Gula (@benditagula): entrega por delivery e reposição diária.

Delícias de Lanches (@delicias_de_lanches): R$ 15 a unidade, entrega grátis para Terra Firme, Canudos e Guamá.

Os valores variam entre R$ 11 e R$ 20, dependendo do recheio, tamanho e local de venda.

O morango do amor é mais do que uma tendência: é um doce que mistura nostalgia, sabor e uma crocância que virou vício. Vale a pena experimentar seja preparando em casa com a receita certa ou comprando de quem já está bombando com o doce por aqui.

Por: Thays Garcia/ A Província do Pará

Imagem: Neuton Araújo