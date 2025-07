Zé Gotinha chega de helicóptero e barco para vacinar crianças no interior do Pará

Em comunidades onde só se chega pelo rio ou pelo céu, a vacina chegou com um toque de carinho e esperança. O personagem Zé Gotinha percorreu regiões isoladas no Arquipélago do Marajó, no município de Chaves, levando alegria e saúde para crianças e adultos da região.

A ação faz parte da “Missão Gota”, uma parceria entre os Ministérios da Saúde e da Defesa, junto com a Secretaria de Saúde do Pará. A missão tem um objetivo essencial: levar vacinas para quem vive longe dos grandes centros urbanos, especialmente em áreas de difícil acesso, como comunidades ribeirinhas e aldeias indígenas.

Viagem por céu e rio

Em Chaves, por exemplo, muitas comunidades só são acessíveis com helicóptero. Mas o trajeto não acaba no pouso: os profissionais de saúde ainda seguem por canoa, rio adentro, equilibrando-se para garantir a entrega das vacinas.

Durante nove dias, 16 profissionais de saúde visitaram 21 comunidades, aplicando mais de seis mil doses de 18 tipos diferentes de vacinas, atendendo pessoas de todas as idades.

Um visitante especial: Zé Gotinha

Entre seringas e caixas térmicas, quem roubou a cena foi o simpático Zé Gotinha. O personagem, símbolo da vacinação no Brasil, foi recebido com entusiasmo pelas crianças, que correram para abraçá-lo, tirar fotos e acompanhar de perto o momento da imunização.

Vacina também em Altamira e Oriximiná

A “Missão Gota” também passou por Altamira, o maior município do Brasil em extensão territorial. Lá, a vacinação chegou a 13 comunidades isoladas, enfrentando os mesmos desafios logísticos.

Outro município atendido é Oriximiná, no oeste do Pará, também marcado por longas distâncias, floresta fechada e rios extensos.

Por que essa missão é tão importante?

A cobertura vacinal no Brasil tem sofrido quedas nos últimos anos. Na Amazônia, esse desafio é ainda maior, já que muitas pessoas vivem em áreas distantes e sem acesso fácil a postos de saúde.

Segundo os organizadores da ação, a operação busca justamente alcançar essas populações mais vulneráveis. “É uma estratégia essencial para ampliar a vacinação na Amazônia, onde o acesso à saúde é um desafio constante”, destacaram.

Saúde que navega

A “Missão Gota” é mais do que uma campanha: é um exemplo de como o cuidado com a saúde precisa chegar a todos os cantos do país por estrada, pelos céus ou navegando pelos rios da floresta.

Imagem: Reprodução Tv Liberal