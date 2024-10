Morre ex-zagueiro Tonhão, ídolo do Palmeiras, aos 55 anos

Referência na zaga do Palmeiras nos anos 1990, Tonhão morreu nesta terça-feira (22), aos 55 anos. Pelas redes sociais, a filha dele comunicou o falecimento do pai, que estava internado. A causa da morte não foi revelada. Antônio Carlos da Costa Gonçalves, mais conhecido como Tonhão, colecionou títulos com a camisa alviverde: conquistou o histórico do Campeonato Paulista em 1993, quebrando um jejum de títulos que durava 16 anos, e no ano seguinte faturou o bicampeonato estadual. No mesmo período foi bicampeão do Campeonato Brasileiro.

“Com a maior dor que já senti, comunico que meu paia descansou hoje. Ele foi muito forte, muito guerreiro e lutou até o fim. Meu maior amor agora cuida da gente de lá do céu. Obrigada de coração a quem rezou, torceu e por todo carinho que sempre tiveram com ele”, disse Jéssica Louzada em postagem no Instagram. Por meio das redes sociais, o Palmeiras e a Federação Paulista de Futebol (FPF) lamentaram a morte e homenagearam o ídolo palmeirense.

Por meio das redes sociais, o Palmeiras e a Federação Paulista de Futebol (FPF) lamentaram a morte do ex-jogador e homenagearam o ídolo palmeirense.

Cria do Palmeiras, onde chegou aos 11 anos, Tonhão foi emprestado ao Araxá-MG e e Nacional-SP, e retornou ao Verdão em 1992, época de reconstrução do clube – passou a ser administrado pela multinacional Parmalat, que também patrocinadora.

Tonhão teve passagens em outros clubes como Goiás, Internacional e Inter de Limeira, entre outros, até encerrar a carreira em 2003.

Fonte: Agência Brasil/Foto: © Reprodução Instagram/@tonhao3oficial