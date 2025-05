Morre o ex-presidente do Uruguai, Pepe Mujica, aos 89 anos, vítima de câncer no esôfago

O ex-presidente uruguaio José Pepe Mujica morreu na terça-feira (13), em Montevidéu, aos 89 anos, um ano após a descoberta de um tumor maligno em seu esôfago. Ele estava sob cuidados paliativos após suspender o tratamento, o que havia sido confirmado por sua esposa, Lucía Topolansky, na segunda (12).

“Estou com ele há mais de 40 anos e estarei com ele até o fim. Foi o que prometi. O que tentamos fazer é preservar a privacidade da nossa família, mas com um personagem como o Pepe, é meio impossível”, disse Topolansky ao jornal La Diaria.

De acordo com ela, os médicos estavam “tentando fazer com que isso aconteça da melhor forma possível” e tinha acrescentado que “este já é um final anunciado”.

O atual presidente uruguaio, Yamandú Orsi, visto como um dos herdeiros de Mujica, anunciou o óbito do político:

“É com profundo pesar que anunciamos o falecimento do nosso colega Pepe Mujica. Presidente, ativista, líder e líder. Sentiremos muita falta de você, querido velho. Obrigado por tudo o que você nos deu e pelo seu profundo amor pelo seu povo”, escreveu Orsi.

Mujica já havia anunciado em janeiro deste ano que seu câncer no esôfago tinha se espalhado e que o tratamento era comprometido por uma doença imunológica com a qual ele convive há duas décadas.

Fonte e imagem: Pleno.News