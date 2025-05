Sespa inicia revisão do Plano Estadual de Saúde e Plano Plurianual 2024-2027

A Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) iniciou nesta terça-feira (13) a Oficina de Revisão do Plano Estadual de Saúde (PES), simultânea à revisão do Plano Plurianual (PPA) 2024-2027, com foco no Biênio 2026-2027. A programação prossegue até quarta-feira (14), no auditório da Sespa, em Belém, com o objetivo de promover o aprimoramento contínuo dos processos de planejamento, execução, regionalização, monitoramento e avaliação dos instrumentos de gestão e planejamento do Sistema Único de Saúde (SUS) e de governo.

Entre os objetivos específicos estão “realizar ajustes, quando necessários, qualitativos e quantitativos nos atributos do PES e PPA, identificados a partir do processo de avaliação do exercício de 2024”, além de discutir atributos do PES e do Programa Saúde no PPA – suas metas e indicadores para 2026 e 2027, e fortalecer os Centros Regionais de Saúde (CRS) no aperfeiçoamento de apoio aos municípios.

EFICIÊNCIA

Segundo a coordenadora do Núcleo de Informação em Saúde e Planejamento (Nisplan), Sonia Bahia, a iniciativa busca, acima de tudo, garantir que o planejamento deixe de ser apenas uma formalidade técnica, e passe a se traduzir, na prática, em serviços de saúde mais eficientes, com qualidade e alcance suficiente para atender às demandas reais das populações dos 144 municípios paraenses.

“Mais do que atender a um requisito legal, o PES representa um guia essencial para a gestão do SUS, ao estabelecer diretrizes, objetivos e 69 metas que nortearão as ações da Política de Saude, coordenada pela Sespa em todo o Estado, em alinhamento com o PPA 2024-2027, enquanto instrumento de planejamento governamental e sensível às demandas da sociedade”, ressaltou Sonia Bahia.

Cenário em 2026 – No primeiro dia da oficina, a secretária de Estado de Saúde Pública, Ivete Vaz, destacou que o objetivo é esclarecer o cenário vivenciado em 2024. “Diante disso, analisar e compreender as ações que vêm sendo realizadas, além de já projetar para 2026 os desdobramentos do que está sendo desenvolvido em 2025”, disse a titular da Sespa.

Ainda segundo Ivete Vaz, os trabalhos estão conduzidos pelo Núcleo de Informação em Saúde e Planejamento (Nisplan) da Sespa, com a participação efetiva das áreas técnicas, tomando como base o exercício de 2024, e deverão indicar quais metas, indicadores e parâmetros que precisam ser revistos ou ajustados, justificando a necessidade de alteração para ambos os instrumentos de Planejamento e Gestão do SUS e de Governo (PES e PPA).

A partir dessa análise, será possível refletir sobre a eficácia das ações implementadas, extrair aprendizados relevantes e identificar oportunidades de aprimoramento nos processos de planejamento e execução para os próximos dois anos.

Fonte e imagens: Agência Pará de Notícias