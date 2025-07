Benevides vive neste domingo as emoções do Círio de Nossa Senhora do Carmo

“Com Maria, Nossa Mãe, Peregrinos da Esperança”. Este é o tema deste ano do Círio de Nossa Senhora do Carmo na cidade de Benevides, a 25 quilômetros da capital, região metropolitana de Belém, que se realiza nesse domingo, 13, com saída da Paróquia Santa Rosa de Lima rumo à igreja matriz, no centro da cidade. A festividade começou ontem, sábado, 12, e se estenderá até o dia 20, todas as noites com missas, novenas, arraial, vendas de comidas típicas e artigos religiosos, segundo informa pároco de Benevides, Padre Hélio Fronczak.

Durante todas as noites haverá um padre convidado para fazer as pregações nas missas que se realizarão sempre no horário de 19h.

No último dia da festividade, missa solene com a queima de fogos diante da imagem de Nossa Senhora do Carmo que será erguida pelos padres Hélio Fronczak e José, pároco e vigário paroquial.

Ainda durante os noitários, haverá shows, bingos e sorteios de brindes. Toda a renda será revertida nas obras sociais da Paróquia Nossa Senhora do Carmo.

O CÍRIO

Na noite de ontem, depois da missa das 19h, a Imagem de Nossa Senhora do Carmo foi levada até a Paróquia Santa Rosa de Lima, onde ficou em vigília durante a noite toda. Hoje, domingo, 13, a programação do Círio começou com a solene celebração eucarística às 07h. Depois, se iniciou a procissão pelas ruas do município.

Por onde passava a imagem de Nossa Senhora do Carmo recebia homenagens com queima de fogos, cantos, casas enfeitadas com balões, toalhas ou lençóis brancos. Na primeira praça da cidade, em frente ao Estádio do Begozão, uma multidão aguardava a passagem da santa. Fiéis cumpriram promessas, renovaram pedidos à Mãe de Jesus e agradeceram por graças alcançadas.

Na chegada à matriz, ocorreu uma nova celebração. A igreja estava lotada de fiéis que moram em Benevides ou se deslocaram de outros pontos da Grande Belém para participarem do solente evento.

Por Roberto Barbosa/A PROVÍNCIA DO PARÁ/Imagens: Adriana Souza/Ronabar