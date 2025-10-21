Museu do Estado abre as portas, sábado, 25, para exposição em parceria com o Museu da Pessoa

A partir deste sábado (25), o Museu do Estado do Pará (MEP), em Belém, recebe a exposição “Você já Escutou a Terra?”. A mostra, organizada pelo Museu da Pessoa, propõe reflexões sobre o cuidado e a relação da sociedade com o planeta, a partir de uma escuta biocêntrica, que reconhece todas as formas de vida como igualmente valiosas. A entrada é gratuita, e a visitação segue até o dia 1º de fevereiro de 2026, de terça a domingo, das 9h às 17h.

Segundo o diretor do MEP, Bruno Silva, os visitantes encontrarão uma experiência necessária que integra passado, presente e futuro, no que descreve como “um convite também para pensarmos o futuro e para onde estamos indo”.

“A exposição aborda o passado, analisando a relação histórica com a natureza e os recursos naturais, bem como a interação com os povos tradicionais. Ao mesmo tempo, contextualiza o presente, participando ativamente do debate sobre preservação ambiental, meio ambiente e as comunidades tradicionais. Além disso, a exposição lança um olhar para o futuro, instigando a reflexão sobre os caminhos a serem trilhados para garantir um futuro harmonioso para todas as comunidades e povos”, afirma Silva.

Ele acrescenta que trazer a mostra ao museu reforça o papel do espaço como ambiente de debate, educação e promoção cultural. “Para o Museu do Estado do Pará, participar desse debate e se tornar um espaço de promoção dessas discussões é um privilégio, permitindo o cumprimento de sua missão educativa ao abordar temas cruciais para Belém e a Amazônia”, explica Bruno.

A curadoria da exposição é do líder indígena, ativista socioambiental, filósofo, escritor e poeta Ailton Krenak, e da historiadora, fundadora e curadora do Museu da Pessoa, Karen Worcman.

A mostra está organizada em quatro módulos interconectados: “Cabine Manto”, “O Manto”, “Rios de Memória” e “Fala, Museu da Pessoa”. Nessa proposta, o público inicia respondendo à pergunta que nomeia a exposição na “Cabine Manto”, onde cada pessoa pode gravar sua própria história. Em seguida, o visitante entra em um ambiente imersivo, “O Manto”, coberto por uma grande peça coletiva confeccionada com resíduos e tecidos vindos de diferentes regiões do Brasil. “Os Rios de Memória” apresentam histórias de vida dos seis biomas brasileiros e conduzem à última etapa, “Fala, Museu da Pessoa”, onde é possível conhecer os bastidores do museu e da exposição.

Essa lógica de aproximação entre público e debate também é ressaltada por Karen Worcman, que lembra o papel das histórias como ferramenta de transformação. “Ao longo de nossa trajetória, exposições, mostras audiovisuais e projetos educativos têm ampliado o diálogo com diferentes públicos e mostrado como as histórias de vida são instrumentos de transformação social. É nessa perspectiva que apresentamos esta exposição, convidando cada visitante a se reconhecer como parte dessa grande teia comum de vida”, afirma.

Uma das propostas do Museu da Pessoa é a modalidade digital. Quem desejar também pode acessar a exposição nesse formato, que reúne mais de 50 histórias de vida coletadas nos seis biomas brasileiros entre 2014 e 2025. O ambiente virtual traz conteúdos audiovisuais inéditos, bastidores da expedição, reflexões de Ailton Krenak e materiais educativos gratuitos para professores de todo o Brasil. O acesso está disponível em escuteaterra.museudapessoa.org.

A exposição “Você Já Escutou a Terra?” faz parte da Programação Cultural do Museu da Pessoa, viabilizada pelo Programa Nacional de Apoio à Cultura, por meio do Ministério da Cultura, com patrocínio oficial da Petrobras e patrocínio do Mercado Livre, 3M, Itaú e Pepsico. A iniciativa conta com apoio financeiro do BNDES, e apoio do Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Cultura, Sistema Integrado de Museus e Memoriais e Museu do Estado do Pará, e parceira do Museu Nacional dos Povos Indígenas – Funai, Museu das Culturas Indígenas, Redes da Maré, Museu da Cultura Hip Hop RS, Casa Iacitatá – Amazônia Viva, Ocas ONG, Gempac, Associação Folclórica e Cultural Colibri, Gueto Hub, Nugen, Brigada Ribeirinha, Guardiões da Memória, Ibeac e GPDH – IEA/USP.

Serviço

Você Já Escutou a Terra?

Local: Museu do Estado do Pará – Praça Dom Pedro II, s/n, Cidade Velha, Belém – PA

Período: 25 de outubro de 2025 a 1º de fevereiro de 2026

Horários: Terça a domingo, das 9h às 17h

Entrada gratuita

Fonte e imagens: Agência Pará de Notícias