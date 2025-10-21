terça-feira, outubro 21, 2025
Pará alcança 90 municípios no Mapa do Turismo Brasileiro em 2025

A Secretaria de Estado de Turismo (Setur) anunciou que 90 municípios paraenses estão oficialmente inseridos no Mapa do Turismo Brasileiro, edição 2025. O número representa um avanço significativo em relação ao ano anterior, quando apenas 68 cidades do estado faziam parte do mapa.

O Mapa do Turismo Brasileiro é uma ferramenta do Ministério do Turismo que identifica e qualifica destinos com potencial turístico, facilitando o acesso a recursos e investimentos para o setor. Com a inclusão, os municípios passam a ter direito a programas de capacitação, promoção e financiamento, além de aumentar sua visibilidade no cenário nacional e internacional.

Entre as cidades que ingressaram pela primeira vez estão Acará, Baião, Bujaru, Concórdia do Pará, Curionópolis, Igarapé-Miri, Placas, Rurópolis, São Domingos do Araguaia e Terra Santa. Segundo a Setur, a expansão é resultado de um trabalho conjunto entre o Estado e os municípios, com o objetivo de fortalecer o turismo de forma descentralizada, promover o desenvolvimento regional e gerar mais emprego e renda.

A secretaria reforça que a inclusão no Mapa do Turismo faz parte de uma estratégia contínua de valorização do potencial turístico do Pará, consolidando o estado como um destino diversificado e atrativo para turistas de todo o Brasil e do exterior.

Imagem: Agência Pará

