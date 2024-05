Pará Clube homenageia Márcia Oliveira como “Mãe do Ano”

A Diretoria do Pará Clube, por meio do Departamento Social, homenageou associada Márcia Antônia Favacho Oliveira, como a “Mãe do Ano”. A programação festiva sofreu um adiamento alusivo ainda ao “Dia Internacional da Mulher” em razão dos pedidos das mulheres mães que pretendiam festejar o Dia das Mães, transcorrido no domingo, 12, ao lado de suas genitoras.

Assim, os dirigentes do clube da Lomas Valentinas comandaram a programação festiva com entusiasmo que recebeu elogios dos familiares das mães que prestigiaram o evento, sobretudo, no aspecto da organização.

O vice- presidente da Comissão Administrativa, Allan Nascimento, ressaltou a importância da homenagem que clube, mesmo atravessando momento difícil a nível financeiro, não poderia deixar passar em branco sobre ao “Dia da Mulher”, homenageando associada Márcia Antônia Oliveira, a qual agradeceu.

Muito feliz, Márcia falou que a homenagem recebida incluiu todas associadas mães. Coube à senhora Ângela Villar, esposa do presidente da Comissão Administrativa, advogado Villar Junior, entregar a Márcia Oliveira um buquê de flores. O diretor de sede, economista Mirael Moraes, destacou o atual momento crítico que se encontra o clube proporcionado pelas administrações anteriores, culminando com um prejuízo financeiro incalculável. Porém, admitiu, a Comissão Administrativa nomeada pela Assembleia Geral, à frente o presidente Villar Júnior, saberá conduzir o clube com lisura objetivando soerguer agremiação, principalmente nos setores Social, Esporte e Cultural.

Por fim, Mirael Moraes declarou emocionado o retorno dos associados procurando a secretária do clube para coloar em dias suas mensalidades, inclusive, dependendo das situações dos associados (as), o clube negocia com prazo para pagamento das mensalidades atrasadas.

“Nós estamos aqui é pra trazer os associados para frenquentarem as dependências do clube, pois, diretores escolhidos pelo presidente da Comissão Administrativa são pessoas imbuídas com único objetivo resgatar todos setores do clube”, disse Mirael Moraes.

Imagens: Nonato Batista/Ronabar