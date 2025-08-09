sábado, agosto 9, 2025
Mutirão de Cidadania e Saúde reúne serviços essenciais e facilita acesso a documentos em Belém

Em comemoração aos 40 anos da Procuradoria-Geral do Estado, um Mutirão de Cidadania e Saúde foi realizado neste sábado (9) em Belém, oferecendo diversos serviços gratuitos à população. A ação contou com a colaboração da PGE, da Secretaria de Saúde Pública (Sespa), da Secretaria de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade (Semas) e da Defensoria Pública do Estado (DPE).

Foram disponibilizados serviços como emissão de RG no mesmo dia, segundas vias de certidões, CPF, título de eleitor e até carteirinha de animais, além de atendimentos jurídicos, incluindo confissão de paternidade, retificação de documentos, divórcio e orientações processuais.

A iniciativa também contou com atendimentos de saúde incluindo vacinação, testes rápidos e orientações e justiça, priorizando especialmente os moradores mais vulneráveis.

Moradoras como Carla Jaliveira Silva ressaltaram a relevância prática do evento: “Fiz testes rápidos e atualizei a identidade é importante ter esse tipo de ação para quem não consegue resolver isso durante a semana.” Outra participante, Rosalina de Araújo Ferreira, comentou como o mutirão acelerou o reconhecimento de paternidade da filha, um processo que levaria até um ano em sua cidade do Marajó.

Para a procuradora Camila Farinha, a iniciativa demonstra que a cidadania pode e deve ser acessível: “É uma união de esforços institucional… serviços para a população de forma mais fácil e célere.”

Imagem: Agência Pará

