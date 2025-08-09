sábado, agosto 9, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
PARÁ
PARÁ

Pará celebra o Dia Internacional dos Povos Indígenas com ação especial de lazer no Parque da Cidade

Em alusão ao Dia Internacional dos Povos Indígenas (9 de agosto), o Pará promoveu uma ação de lazer no Parque da Cidade, em Belém, voltada principalmente às famílias indígenas que estão temporariamente na área urbana. A iniciativa foi organizada em parceria com o Distrito Sanitário Indígena/Casa de Apoio à Saúde Indígena (Casai) de Icoaraci.

Crianças, acompanhadas por seus familiares, tiveram a oportunidade de aproveitar o parque aquático e os espaços de recreação, reforçando a importância de ocupar, valorizar e manter vivas as tradições culturais nos ambientes urbanos. A secretária de Estado dos Povos Indígenas (Sepi), Puyr Tembé, destacou que a ação reafirma que “nossa presença ancestral está viva em Belém — inclusive nos espaços urbanos… compartilhamos cultura, fortalecemos nossa identidade e garantimos que nossas crianças cresçam conectadas com suas raízes.”

A programação envolveu momentos de diversão e integração cultural entre membros das diferentes etnias, promovendo trocas de saberes e valorização da diversidade indígena. Rute Kayapó, participante do evento, comentou: “Foi muito bom para as crianças. Elas brincam, veem a natureza, aprendem e ficam felizes. Obrigada ao governo e à Sepi por esse dia.”

Imagem: Agência Pará

