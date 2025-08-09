sábado, agosto 9, 2025
Ao Vivo | América-MG x Remo | Série B | 09.08.25

América-MG e Remo entram em campo neste sábado (9), às 16h (horário de Brasília), em um confronto válido pela 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida acontece no Estádio Independência, em Belo Horizonte.

Você pode acompanhar a transmissão ao vivo pelo Grupo Marajoara e pelo Portal A Província do Pará.

Crise e mudança no América-MG
O América-MG vive um momento delicado na Série B. À beira da zona de rebaixamento, o time ocupa a 16ª posição, com 21 pontos, e não vence há seis partidas. A fase ruim resultou na saída do técnico Enderson Moreira e do diretor de futebol Fred Cascardo. Sem um novo treinador, o “Coelho” espera reverter a situação com o apoio de sua torcida e, por isso, anunciou que a entrada será gratuita para a partida contra o Remo, no Independência.

Remo busca reabilitação
O Remo chega a Belo Horizonte buscando se recuperar na competição. A equipe azulina vem de uma derrota para a Ferroviária em casa, na última rodada, e precisa de uma vitória para melhorar sua posição na tabela.

