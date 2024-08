“Não concordo com censura”, diz Bolsonaro após Justiça suspender perfis de Marçal

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) se manifestou ontem, sábado, 24, sobre a decisão da Justiça Eleitoral de mandar tirar do ar perfis de Pablo Marçal das redes sociais. Em publicação no X, Bolsonaro afirmou não concordar com o que chamou de censura.

“Independente de quem tenha a rede censurada, eu não compactuo com essa prática, porque cada vez mais vai se tornando uma rotina. Daqui a pouco estamos todo mundo aí censurado. Só quero deixar bem claro, independente de quem seja, não concordo com censura, tá ok? Já falamos mais cedo em entrevista e sempre foi nossa atuação desde o início. Todos precisam ser cobrados sempre. Um forte abraço”, escreveu.

Como mostramos, o juiz Antonio Maria Patiño Zorz, da 1ª Zona Eleitoral, também mandou suspender as contas de Marçal no Instagram, YouTube, X e Discord, além do site oficial.

A decisão da Justiça Eleitoral atende a uma ação protocolada pelo PSB, partido da candidata Tabata Amaral.

O candidato do PRTB à Prefeitura de São Paulo também está proibido de monetizar os “cortadores” de seus conteúdos com a vinculação de Pablo Marçal como candidato a prefeito de São Paulo.

Os cortes são trechos de entrevistas, debates e outras participações do candidato publicados nas redes sociais. Marçal é conhecido por promover “competições” de cortes prometendo a remuneração de seguidores.

A acusação do PSB é de abuso de poder econômico e uso indevido de meio de comunicação. A multa diária em caso de descumprimento é de R$ 10 mil.

COBRANÇA

Mais cedo, Pablo Marçal voltou a reclamar publicamente do ex-presidente Jair Bolsonaro, que declarou apoio a Ricardo Nunes (MDB) na disputa da capital paulista. O movimento de distanciamento entre Bolsonaro e Marçal foi antecipado por O Antagonista.

“Você [Bolsonaro] vai se curvar para esses comunistas da prefeitura […] . Você já percebeu que eu vou ganhar essa eleição e vai ficar ruim para você se você não tomar uma atitude de homem”, disse o ex-coach ontem, depois de participar de uma motociata em São Paulo.

Marçal também voltou a mira para o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas.“Você quer ser candidato à presidência da República e sua candidatura vai acabar agora se você não tomar uma posição”, disse.

Fonte O Antagonista/Foto: Yuri Salvador/ Fotos Públicas