Naomi Campbell chega no Brasil e reafirma sua beleza negra em evento histórico

A supermodelo britânica Naomi Campbell está no Brasil e tem chamado atenção não apenas pelo seu talento e elegância, mas também pelo seu legado como mulher negra na moda. Durante sua passagem pelo país, Naomi participou da inauguração da primeira loja da H&M em São Paulo, em um evento que contou com apresentações de artistas como Anitta, Gilberto Gil, Agnes Nunes e Tyla, reunindo celebridades como Adriana Lima, Juliana Paes e Nicolas Prattes.

Além de brilhar nos eventos, Naomi estrelou a capa da edição de setembro da Vogue Brasil, fotografada pelo duo MAR+VIN, em uma sessão que reflete sua trajetória e a importância de sua presença na moda ao longo de mais de três décadas.

Durante a estadia no Brasil, Naomi manteve sua rotina de treinos ao lado do personal trainer Rafael Pereira e realizou tratamentos estéticos exclusivos em São Paulo, mantendo sua aparência impecável e luminosa. Em entrevista à Forbes, refletiu sobre sua carreira, destacando a importância da representatividade e da longevidade na indústria da moda.

Em suas redes sociais, Naomi compartilhou uma mensagem especial de agradecimento ao Brasil:

 “Brazil, thank you for all the love. You will always hold a special place in my heart. So proud to be your @voguebrasil September cover star!”

Tradução: “Brasil, obrigada por todo o carinho. Vocês sempre terão um lugar especial no meu coração. Muito orgulhosa de ser capa da edição de setembro da @voguebrasil!”

Com sua presença marcante e mensagem carinhosa, Naomi Campbell reforça sua conexão com o Brasil, deixando uma marca de empoderamento e beleza negra que inspira fãs e admiradores no país.

Por: Thays Garcia/ A Província do Pará

Imagem: Divulgação

