Bragança recebe a 1ª etapa do Circuito COP30 Surf Pará 2025 com surfe de alto nível

Bragança foi o palco da 1ª Etapa do Circuito COP30 Surf Pará 2025, realizada no último final de semana na deslumbrante praia de Ajuruteua. O torneio, organizado pela Associação de Surf do Pará, reuniu 80 atletas de surfe e bodyboarding, atraindo competidores e fãs da modalidade de toda a região.

Com ondas perfeitas para manobras radicais, a competição proporcionou momentos de pura adrenalina. O público presente vibrou a cada bateria, enquanto quem estava em outras cidades pôde acompanhar as disputas ao vivo pelo YouTube.

Segundo Silvinho Santos, presidente da Associação de Surf do Pará, o evento superou expectativas. “Ver tanta entrega e energia em Bragança é a prova de que o esporte paraense tem muito a crescer e inspirar”, afirmou.

O torneio distribuiu mais de R$ 15 mil em premiações e marcou o início de um circuito que ainda terá duas etapas: em outubro, na praia do Farol, em Mosqueiro, e em novembro, logo após a COP 30, na praia do Atalaia, em Salinópolis, onde serão coroados os campeões do circuito.

Resultados da 1ª etapa – Circuito COP30 Surf Pará 2025:

Categoria Pro AM:
1º – Naysson Costa (PA)
2º – Francisco William (CE)
3º – Rafael Corrêa (PA)
4º – Jeová Rodrigues (CE)

Categoria Master:
1º – Jeová Rodrigues (CE)
2º – Sandro Rogério (PA)
3º – Magro Alves (PA)
4º – Marcilin Fibras (CE)

Categoria Feminino:
1º – Deyse Costa (PA)
2º – Neia Valente (PA)
3º – Thais (PA)
4º – Duda Borges (PA)

Categoria Sub-18:
1º – Francisco William (CE)
2º – Matheus de Souza (CE)
3º – Gustavo Roberto (PA)
4º – José Paulo (PA)

Categoria Surf Local:
1º – Rogério Dantas (PA)
2º – Igor Castro (PA)
3º – José Paulo (PA)

O 1º Circuito COP30 Surf Pará 2025 em Bragança consolidou-se como um marco para o surfe no estado, destacando o talento local e celebrando o esporte como inspiração para novas gerações.

Imagem: Divulgação Lúcio Coutinho

