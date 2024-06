Nasa lança ao espaço com sucesso satélite meteorológico revolucionário

A NASA lançou com sucesso o último satélite da série GOES, destinado ao aprimoramento da previsão do tempo e monitoramento ambiental. Chamado GOES-U, o satélite decolou um foguete Falcon Heavy, da SpaceX, a partir do Centro Espacial Kennedy, na Flórida. O equipamento faz parte de uma série de satélites meteorológicos avançados desenvolvidos em colaboração com a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica (NOAA) dos EUA.

Segundo um comunicado da NASA, o GOES-U vai fornecer cobertura contínua das condições climáticas e ambientais em grande parte do Hemisfério Ocidental. Isso inclui monitoramento em tempo real de fenômenos como tempestades severas e incêndios florestais, além de ajudar a prever o clima espacial que pode afetar sistemas eletrônicos, como satélites e comunicações de rádio.

De acordo com Bill Nelson, administrador da agência, satélites como o GOES-U são fundamentais para monitorar o clima em tempo real, especialmente diante dos efeitos do clima extremo que têm se intensificado. “A parceria entre NASA e NOAA tem sido essencial para trazer dados críticos que ajudam a nos preparar para tempestades severas e outros desastres naturais”.

O GOES-U contém um instrumento chamado Coronógrafo Compacto-1, que bloqueia a luz brilhante do Sol, permitindo que os cientistas observem a atmosfera solar. Este avanço tecnológico possibilitará uma melhor compreensão do clima espacial e seus impactos na Terra.

Nicky Fox, administrador associado da Diretoria de Missão Científica da NASA, afirmou que “os dados fornecidos pelo GOES-U são fundamentais para rastrear mudanças climáticas e fornecer informações críticas antes que ocorram condições climáticas severas”.

Conforme explicado pela NASA no X (antigo Twitter), depois de alcançar sua órbita geoestacionária, aproximadamente 36 mil km acima da Terra, o satélite será renomeado para GOES-19.

Após a verificação de instrumentos e sistemas, a espaçonave começará a operar, monitorando o clima na América do Norte, Central, do Sul, Caribe e Atlântico até a costa oeste da África.

John Gagosian, diretor da Divisão de Satélites da NASA, enfatizou a importância do equipamento para a segurança pública. “Os dados do GOES-U são essenciais para proteger a segurança das pessoas no Hemisfério Ocidental. Com esse lançamento, os meteorologistas terão um recurso vital para informar e educar o público”. Com esse lançamento bem-sucedido, a série GOES continua a desempenhar um papel fundamental na melhoria da previsão do tempo e na resiliência às mudanças climáticas.

Imagem: Divulgação