Xuxa assinou contrato com a Globo para apresentar um programa aos domingos, diz site

Após 14 anos, Xuxa Meneghel estará de volta à telinha da Globo. Isso porque, segundo o EM OFF, a apresentadora assinou contrato com a emissora e irá apresentar um programa aos domingos.

Antes do portal divulgar a informação, porém, a Folha de S. Paulo noticiou que a Rainha dos Baixinhos já havia formalizado uma participação na emissora. Após uma negociação com Amauri Soares, diretor da Globo, Xuxa irá apresentar um quadro no Fantástico sobre adoção de animais.

No projeto, a mãe da Sasha irá procurar um lar para animais de estimação abandonados ou que tenham sofrido maus-tratos. Aliás, ela irá acompanhar desde o primeiro encontro com a família e toda adaptação.

No entanto, até o momento, nenhuma informação oficial foi divulgada. Isso porque Xuxa deve estar alinhando os últimos detalhes com a Globo. Sendo assim, a data de volta da Rainha dos Baixinhos pra emissora ainda é um mistério.

Aliás, vale lembrar que, segundo o portal NaTelinha, do Uol, Eliana também deve fechar contrato com o Grupo Globo. Isso porque a apresentadora pode fazer parte de um novo projeto do Globoplay. Além de programas em canais do grupo, como GNT e de uma abertura no horário nobre da TV aberta. Entre os bastidores da emissora, o destino da apresentadora já está certo.

Fonte: Fanosos e Celebridades/Imagem: Pinterest