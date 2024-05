Nikolas comenta confusão entre PM e estudantes na ALESP

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) usou as redes sociais para comentar sobre os estudantes que foram detidos, nesta terça-feira (21), após protestarem contra a votação do projeto de lei que prevê a implementação de escolas cívico-militares nas redes estadual e municipal de ensino.

Uma confusão tomou conta de um dos corredores da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), onde aconteceria a votação do projeto, e a Polícia Militar precisou intervir.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública disse que a PM acompanhou a manifestação “para garantir a segurança dos participantes do ato e de pessoas no plenário, em votação. Até o momento, sete manifestantes foram detidos após tentarem invadir o local.

As imagens do confronto tomaram as redes sociais e Nikolas Ferreira disse que se o grupo estivesse “na escola não aconteceria nada disso”.

Fonte: Pleno News/Foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados