Post sombrio e ameaçador de Venezuela contra Lula é apagado

A Polícia Nacional Bolivariana, da Venezuela, apagou a publicação que trazia uma foto com a bandeira do Brasil e a silhueta do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) junto com a mensagem “quem mexe com a Venezuela se dá mal”. A imagem havia sido publicada em meio à crise diplomática entre o petista e o ditador Nicolás Maduro nas últimas semanas.

A postagem entrou no perfil da polícia venezuelana no Instagram na última quinta-feira (31). Neste sábado (2), o post já não aparecia mais na conta oficial do órgão. O recado não citava Lula diretamente.

– Nossa pátria é independente, livre e soberana. Não aceitamos chantagens de ninguém, não somos colônia de ninguém – dizia a publicação.

Maduro convocou para consultas seu representante em Brasília, o embaixador Manuel Vicente Vadell, em uma escalada da crise diplomática. O estopim foi o veto brasileiro ao ingresso da Venezuela no Brics. Nesta sexta (1º), um dia após a publicação da polícia venezuelana, o governo brasileiro reagiu. Por meio de nota, o Itamaraty se disse surpreso com o “tom ofensivo” contra o país e seus símbolos nacionais.

– O governo brasileiro constata com surpresa o tom ofensivo adotado por manifestações de autoridades venezuelanas em relação ao Brasil e aos seus símbolos nacionais – disse o comunicado, divulgado pelo Ministério das Relações Exteriores do Brasil.

– A opção por ataques pessoais e escaladas retóricas, em substituição aos canais políticos e diplomáticos, não corresponde à forma respeitosa com que o governo brasileiro trata a Venezuela e o seu povo.

*AE

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução/Instagram @pnbvzla