No São João, consumo exagerado de doces pode ser prejudicial às crianças

O controle familiar e o acompanhamento nutricional são fundamentais para evitar pré-disposição a doenças

As festas juninas são conhecidas por suas quadrilhas e sua culinária diversificada. Os doces e bolos são os preferidos das crianças, mas o consumo em excesso pode desencadear problemas dentários e à saúde. O controle familiar e o acompanhamento nutricional são fundamentais para evitar pré-disposição a doenças.

O açúcar está presente em muitas comidas, principalmente no São João. É comum os pequenos consumirem bolos, pudim, doces e refrigerantes, mas o exagero aumenta as chances de cárie nos dentes, obesidade, excesso de glicose no sangue e diabetes.

De acordo com Tifhany Mendes, nutricionista e professora do curso de Nutrição da UNAMA, o correto é os pais limitarem a quantidade de açúcar durante a infância. “Infelizmente, vemos muitas crianças se alimentando com comidas e bebidas ricas em açúcar e pouco ou nenhum nutriente. Esse consumo desenfreado pode elevar a glicose no sangue e causar agitação, além de um ganho de peso que não é saudável”, afirma a profissional.

A nutricionista sugere que, durante as festas juninas, os pais levem os filhos já alimentados e priorize opções de lanches sem açúcar e ultraprocessados. “Uma alternativa são bolos e paçocas sem açúcar e sucos naturais. Além disso, crianças com menos de 2 anos não devem ter nenhuma refeição com açúcar”.

A obesidade e diabetes são comorbidades que têm crescido entre o público infantil, consequência dos hábitos alimentares. O sedentarismo e a banalização de sintomas podem adoecer as crianças. “Uma das atitudes mais prejudiciais é quando os adultos dão comidas como recompensa. É preciso educá-las a ter uma alimentação balanceada e levá-las periodicamente a um nutricionista. Só um profissional pode avaliar fatores de risco e prescrever uma dieta adequada para cada indivíduo”, conclui.

FOTO: FREEPIK