Noite de Cinema Sinfônico na Usipaz Cabanagem

Nesta terça-feira (30) a Fundação Carlos Gomes e o Instituto Estadual Carlos Gomes, em parceria com a Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania (SEAC), promovem a apresentação da Banda Sinfônica Carlos Gomes, na Usipaz Cabanagem, a parti das 19h. A programação será gratuita e aberta ao público. A iniciativa busca aproximar o público em geral da música clássica.

A banda, regida pelo técnico em música do Instituto Estadual Carlos Gomes, Anielson Ferreira, realizará pela primeira vez uma apresentação exclusiva em uma Usina da Paz. Para atrair a atenção do público, o grupo musical elaborou um repertório, que promete agradar os fãs de grandes clássicos do cinema e dos quadrinhos. Será possível conferir os temas mais famosos: Capitão América (Alan Silvestri), Batman (Danny Elfman), Harry Potter (John Williams arr. Robert W. Smith), Piratas do Caribe (Hans Zimmer),O último Samurai (Hans Zimmer) e Robson Crusoé (Bert Appermont).

Sobre a Banda Sinfônica Carlos Gomes

O projeto de extensão Banda Sinfônica Carlos Gomes tem como missão intercambiar as relações entre a Fundação Carlos Gomes e a sociedade através do ensino, pesquisa e extensão.

O projeto da Banda Sinfônica Carlos Gomes pretende, a partir de espetáculos e apresentações artísticas, intercambiar conhecimentos entre os músicos da banda e a comunidade, estreitando, assim, a relação com o mundo acadêmico e o mundo do cotidiano da sociedade.

Serviço: Apresentação da Banda Sinfônica Carlos Gomes

Data: 30/04

Hora: 19h

Local: Usipaz Cabanagem – Avenida Damasco, nº 37 – Bairro: Cabanagem

Foto: Divulgação