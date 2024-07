Pesquisa aponta que só Michelle Obama derrotaria Donald Trump

Uma pesquisa eleitoral conduzida pela Reuters/Ipsos apontou que a ex-primeira-dama estadunidense, Michelle Obama, está 11 pontos percentuais à frente do candidato republicano, Donald Trump.

Segundo o levantamento publicado nesta terça-feira (2), a esposa do ex-presidente Barack Obama, acumula 50% das intenções de voto, enquanto Trump possui 39%. Michelle já deu diversas declarações negando que planeje se candidatar.

Outros nomes cogitados pelos democratas não apresentam resultados muito animadores, conforme a pesquisa. É o caso da vice-presidente Kamala Harris, que aparece com 42%, enquanto Trump tem 43%.

A pesquisa ainda mostra o atual concorrente de Trump, o presidente Joe Biden, empatado com o republicano, ambos com 40% dos votos. O resultado contraria os levantamentos publicado pelos jornais The New York Times e o The Wall Street Journal, em que Biden perdeu espaço para seu adversário após seu desempenho negativo no debate.

Segundo o The New York Times, Trump está com 49%, e Biden tem 41%, no cenário de eleitores registrados. No caso do cenário que leva em conta prováveis votantes, o republicano permaneceria com 49%, e o democrata teria 43%. Para o The Wall Street Journal, por outro lado, Trump aparece com 48%, e Biden com 42%.

Questionados se o atual presidente, de 81 anos, deve abrir mão de concorrer à reeleição e dar espaço a um candidato mais jovem, 32% dos democratas ouvidos pela Reuters disseram que sim. No levantamento do The New York Times, 47% dos democratas consideram que Biden deveria desistir, enquanto no caso dos eleitores gerais – independentemente de seus posicionamentos políticos – o índice é de 72%.

Fonte: Pleno News/Foto: EFE/Lenin Nolly