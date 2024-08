Noite de Lua em Belém: Planetário do Pará convida para observação especial

Na próxima segunda-feira (19), o Centro de Ciências e Planetário do Pará (CCPPA), em Belém, vai promover duas observações da lua. A primeira será para a visualização da superlua, no dia 19, no CCPPA, e a segunda observação será realizada na quinta-feira, 22, na Usina da Paz do Bengui. As duas ações serão gratuitas, sem a necessidade de agendamento prévio, e ocorrerão das 19h às 21h.

Sobre o fenômeno da próxima segunda-feira, a superlua representa o momento de duas situações astronômicas distintas, que são: a lua estar na sua fase cheia (ou nova) e no ponto de menor distância em relação à Terra, chamado de perigeu. A superlua do dia 19 também será uma lua azul sazonal, ou seja, a terceira lua cheia de uma estação astronômica.

Observação da superlua

Segunda-feira, 19/08, das 19h às 21h, no Centro de Ciências e Planetário do Pará – Rodovia Augusto Montenegro, s/n, km 3, ao lado do Mangueirinho. Entrada gratuita.

Observação da lua

Quinta-feira, dia 22/08, das 19h às 21h, na Usina da Paz do Benguí, situada na Passagem Primeiro de Julho, 32 – Benguí. Entrada gratuita.

Foto: Nailana Thiely/ Ag. Pará