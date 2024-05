Morre 1º paciente a receber rim de porco modificado

O homem que recebeu um rim de porco geneticamente modificado morreu após dois meses de transplante. Richard Slayman, de 62 anos, foi a primeira pessoa no mundo a ser submetido a um procedimento desse tipo.

O anúncio do falecimento da paciente foi feito pela família de Richard, neste sábado (11). De acordo com o Hospital Geral de Massachusetts, não há indícios de que a morte de Richard tenha ligação com o transplante. A unidade de saúde afirmou que está triste com a partida do homem e se solidarizou com os familiares de Richard.

– Seus enormes esforços liderando o transplante deram à nossa família mais sete semanas com Rick, e nossas memórias feitas durante esse período permanecerão em nossas mentes e corações – diz o comunicado da família.

O líder da equipe de cirurgiões que atuou no transplante é brasileiro e se chama Leonardo Riella. O procedimento foi feito em março e Richard chegou a ir para casa se recuperar.

– Estou entusiasmado por voltar a passar tempo com a minha família e amigos, livre do fardo da diálise que afetou a minha qualidade de vida durante muitos anos – declarou Richard na ocasião.

Fonte: Pleno News/ Foto: Divulgação / Massachusetts General Hospital