Novos episódios de The Chosen chegam aos cinemas nesta quinta

A partir desta quinta-feira (16), a Paris Filmes e a 360 Way Up levarão os episódios 5 e 6 da quarta temporada de The Chosen – Os Escolhidos a 460 salas de cinema em 442 cidades brasileiras. E no dia 30 de maio, começa a exibição dos episódios finais, 7 e 8. Os cinemas oferecem preços promocionais para quem assistir a todos os episódios, além de descontos para a compra de ingressos em grupo.

O trailer dos novos episódios destaca os desafios enfrentados por Jesus e seus seguidores. A série, que é uma das mais assistidas nas plataformas de streaming Prime Video, Peacock e Netflix, possui mais de 12 milhões de seguidores nas redes sociais e 770 milhões de visualizações dos episódios. A distribuição no Brasil é realizada pela Paris Filmes em parceria com a 360 WayUp.

Baseada na vida de Jesus Cristo, interpretado por Jonathan Roumie, a série é elogiada pela alta qualidade técnica e pela adaptação da história bíblica. Em dezembro de 2023, The Chosen foi classificada como o segundo drama mais assistido e a quarta série não-original mais vista na Netflix Brasil.

A produção, distribuída globalmente pela Lionsgate, é narrada a partir da perspectiva daqueles que conheceram Jesus, tendo como pano de fundo a opressão romana no Israel do primeiro século. A série oferece uma visão íntima da vida e dos ensinamentos de Jesus.

Os novos episódios também foram lançados em cinemas da América Latina, Reino Unido, Polônia, Austrália e Nova Zelândia por meio de uma parceria entre os distribuidores. As três primeiras temporadas estão disponíveis gratuitamente no aplicativo oficial e nas principais plataformas de streaming. Para assistir a The Chosen, acesse: https://osescolhidos.tv.

Assista ao trailer dos novos episódios:

Fonte: Pleno News/Foto: Divulgação/Paris FIlmes