MARINA RUY BARBOSA LOTA JATINHO COM DOAÇÕES PARA O RS

Marina Ruy Barbosa enviou nesta terça-feira (14/5) um jatinho com várias doações para o Rio Grande do Sul. Nas redes sociais, a atriz e empresária divulgou fotos do avião com os donativos.

Em seu perfil no X/Twitter, Marina publicou duas fotos do interior da aeronave e escreveu: “Enviando mais doações. Que possamos fazer a diferença por todos afetados pelo Rio Grande do Sul”.

“Sigo fazendo minha parte e se eu conseguir influenciar pelo menos uma pessoa positivamente, já me sinto com uma parte do trabalho feito!”, completou a famosa.

Fonte: Portal Léo Dias/Foto: Montagem Redes Sociais