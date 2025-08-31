O Telefone Preto 2 | Nova imagem mostra retorno de personagem

O filme estreia no dia 17 de outubro

1 min de leitura

Júlia Henn

Foi divulgada no Instagram uma nova imagem do longa de terror O Telefone Preto 2, sequência do filme de 2021.

Apesar do final do primeiro filme mostrar a morte do Sequestrador, o personagem aparece na foto publicada nas redes sociais cercando uma nova vítima.

A Universal está vendendo O Telefone Preto 2 como “o começo de uma nova e sinistra franquia”, e não há novos detalhes sobre a trama. Derrickson dirigiu o primeiro filme, coescrito com C. Robert Cargill. Os dois também estão atrelados à sequência.

Em O Telefone Preto, Ethan Hawke interpretou um serial killer que sequestra o jovem Finney (Mason Themes) e o prende em seu porão à prova de som. A única chance do rapaz é um telefone preto grudado à parede, pelo qual ele é capaz de se comunicar com as vítimas anteriores do assassino. O Telefone Preto foi bem recebido pela crítica e fez sucesso nos cinemas, arrecadando mais de US$ 161 milhões nas bilheterias ao redor do mundo.

O Telefone Preto 2 estreia em 17 de outubro de 2025 nos cinemas.