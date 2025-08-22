sexta-feira, agosto 22, 2025
Obras da Avenida Liberdade avançam e ganham vistoria do governador Helder Barbalho

A construção da Avenida Liberdade segue a todo vapor na Região Metropolitana de Belém (RMB). Na última semana, o governador Helder Barbalho esteve no canteiro de obras e confirmou que o projeto está dentro do cronograma, com cerca de 20% concluído até o momento. A previsão de entrega é para novembro de 2025.

Segundo o governador, a nova via será uma “alternativa eficiente ao fluxo da BR-316” e auxiliará no acesso a áreas estratégicas como Belém, Ananindeua, Marituba, o sul do Pará, o Porto de Vila do Conde e o Baixo Tocantins.

A Avenida Liberdade terá aproximadamente 13,3 km de extensão, com duas faixas em cada sentido, acostamentos largos, ciclovias com pavimento ecológico e iluminação alimentada por energia solar. O projeto conta ainda com seis obras de arte especiais  viadutos e pontes  além de acesso controlado com barreiras laterais, videomonitoramento e 34 passagens de fauna para proteção dos animais. Todo o traçado estará cercado para preservar a vegetação nativa.

O secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Adler Silveira, destacou que o trabalho já inclui a preparação completa do solo (leito, sub-leito, drenagem) e que a pavimentação deve iniciar em breve para garantir agilização da entrega.

A construção da Avenida Liberdade faz parte de um ambicioso plano de modernização viária na Grande Belém  com projetos como viadutos, BRT Metropolitano e ciclovias  e representa um investimento crucial na infraestrutura de transporte da região. A RMB tem cerca de 2,37 milhões de habitantes e enfrenta desafios de mobilidade em seus principais corredores.

Apesar do avanço, o projeto não está livre de críticas. Comunidades tradicionais que vivem nas margens da APA Belém relatam danos ao modo de vida, como perda de áreas de extrativismo, assoreamento de igarapés, contaminação da água e impedimentos ao acesso por ramais. A Defensoria Pública do Pará entrou com ação civil exigindo consulta prévia, medidas de compensação e regularização fundiária.

Imagem: Agência Pará

