sexta-feira, agosto 22, 2025
Desde 1876
Decisão na Tuna Luso agita peladeiros nesse sábado

A grande pedida de amanhã, sábado, 23, à noite, na Arena da Tuna Luso Brasileira, será a decisão do primeiro turno do Campeonato Social Super Master, envolvendo os times da Associação Atlética Coimbra e Futebol Clube Porto. A competição promovida pelo Departamento de Esportes da Cruz de Malta, teve adotadas todas diretrizes necessárias para a decisão, sobretudo com relação à arbitragem que será do quadro da Federação Paraense de Futebol, a pedido dos dirigentes das duas equipes finalistas.

O jogo começará às 18h30. Em caso de empate no tempo normal, o campeão será conhecido nas cobranças das penalidades.

Os dois times já relacionaram seus atletas para a decisão através dos treinadores que não admitem cobranças das penalidades e com isso mostram que as equipes jogarão num sistema de jogo muito avançado em busca dos gols.

O FC Porto contará com os jogadores Giovanni, Toninho, Paulo de Tarso II, Nery, Bené, Carlinhos, Guga, Lucivaldo, Paulo de Tarso I, este promete o gol “Doutora Sulamita” em homenagem sua esposa que estará aniversariando; Palheta, Careca, Mourão  Sérgio, Vicente e Abraçado.

Pelo lado da Associação Coimbra os atletas relacionados pelo treinador Helder Gamarra foram Edgar, Pinto, Miguel, Chicão, Carlos Alberto, Ronaldo, Flecha , Pedrinho   e Paulo Taxista. Logo depois do encerramento da partida  ocorrerá a entrega das premiações aos campeões.

Por Nonato Batista/Ronabar/Foto: Divulgação

