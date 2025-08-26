Velório de Mestre Damasceno será realizado no Museu do Estado do Pará

O corpo de Mestre Damasceno, ícone da cultura popular do Pará, será velado nesta terça-feira (26), a partir das 16h, no hall do Museu do Estado do Pará, em Belém. O artista faleceu aos 71 anos, justamente no Dia Municipal do Carimbó, e sua morte gerou grande comoção em todo o estado.

O Governo do Pará decretou luto oficial de três dias em homenagem ao mestre, reconhecendo sua contribuição histórica para a cultura do Marajó e do Pará. Bandeiras foram hasteadas a meio-mastro em sinal de respeito.

Mestre Damasceno estava internado desde 22 de junho, primeiro no Hospital Jean Bittar e depois transferido para a Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Ophir Loyola, em Belém, onde tratava complicações de saúde, incluindo pneumonia, insuficiência renal e câncer em estado avançado.

A homenagem ao artista no velório reflete seu legado como criador do Búfalo-Bumbá, mestre de carimbó e poeta oral. Sua trajetória de mais de cinco décadas na valorização das tradições marajoaras é celebrada por familiares, amigos e admiradores, reforçando sua importância cultural para o estado e para a Amazônia.

O portal A Província do Pará manifesta pesar e se solidariza com familiares, amigos e fãs de Mestre Damasceno neste momento de despedida.

Imagem: Reprodução