Oceano perdido revela segredo sobre a formação dos continentes na Terra

No estudo, publicado na revista Geophysical Research Letters, os pesquisadores analisaram rochas vulcânicas localizadas no noroeste da Mongólia. Estes materiais datam do período Devoniano (de 419 milhões a 359 milhões de anos atrás), uma época marcada pelo domínio dos peixes nos oceanos e o início do surgimento das plantas em terra firme.

Naquele tempo, havia dois grandes continentes: Laurentia e Gondwana.

Outros microcontinentes gradualmente se chocavam uns contra os outros e se fundiram em um processo chamado acreção.

Durante o trabalho, a equipe analisou as idades e a química das antigas camadas rochosas. Eles descobriram que, entre cerca de 410 milhões e 415 milhões de anos atrás, um oceano se abriu na região da atual Mongólia.

A pesquisa também revelou a presença de uma pluma mantélica, uma coluna de rocha quente que se eleva do manto da Terra em direção à superfície. Os pesquisadores explicam que este processo está associado a ruptura de continentes e formação de oceanos.

Ainda de acordo com o estudo, o oceano acabou se fechando no mesmo local cerca de 115 milhões de anos depois. Agora, os cientistas querem usar a descoberta para tentar criar modelos de computador e descrever como era o antigo oceano do período Devoniano.

Imagem: TarikVision/Shutterstock