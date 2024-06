Veja quanto Eliana vai ganhar na Globo, seu novo canal de TV aberta

A apresentadora Eliana assinou contrato com a Globo e deve ser anunciada oficialmente pelas redes sociais do canal na quinta-feira, 27 de junho. Com os rumores em alta, muitos querem saber: ‘Qual será o salário de Eliana na emissora carioca?’ Vamos responder a essa pergunta.

Gabriel Perline, no programa ‘A Tarde é Sua’, revelou a contratação de Eliana pela Globo, com contrato assinado ainda anteontem, 26. Thiago Rocha, no programa ‘Mulheres’ da TV Gazeta, divulgou o salário da apresentadora na nova emissora. Segundo ele, Eliana ganhará R$ 450 mil mensais, podendo chegar a R$ 3 milhões com merchandising. Estima-se que no SBT, onde apresentou seu programa dominical por 15 anos, ela recebia entre R$ 600 mil e R$ 900 mil mensais.

Até o momento, a Globo não confirmou essas informações, mas novas atualizações sobre a chegada de Eliana à emissora serão divulgadas em breve.

CARINHO

Em sua despedida do SBT, Eliana enviou uma mensagem carinhosa a Silvio Santos: “Sobre o meu patrão, Silvio Santos, querido. Eu seria uma boa filha como sempre fui, porque é assim que ele me disse algumas vezes. Eu tenho muitas saudades dele, não tive mais contato, mas tenho certeza de que, de alguma forma, estamos conectados”, afirmou.

Ela acrescentou: “Silvio Santos, que Deus te abençoe imensamente, te proteja e dê muita saúde para você curtir sua vida nesse momento, porque você também está em um novo ciclo, ao lado das pessoas que ama. Aproveite mesmo, você merece. Seus conselhos, eu vou levar para sempre. Você é o meu mestre. Muito obrigada por tudo e por tanto”, completou Eliana.

Tiago Barnabé, conhecido por interpretar A Narcisa, tranquilizou o público após o fim do ‘Programa Eliana’ no SBT e falou sobre o futuro.

Font: Terra Brasil Notícias/Imagem: Reprodução/SBT