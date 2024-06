Ao Vivo | Remo X Ferroviário | Brasileirão Série C | 29.06.24

O Clube do Remo entra em campo neste sábado (29), às 19h30, no Estádio Evandro Almeida – Banpará Baenão, em Belém (PA), para encarar o Ferroviário-CE em um duelo crucial pela 11ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Acompanhe a transmissão da partida ao vivo em todas as redes sociais do Grupo Marajoara e TV Marajoara.

Com o apoio da torcida azulina, o Leão precisa da vitória para se afastar da zona de rebaixamento e seguir na busca pelo acesso à Série B. O técnico Rodrigo Santana terá que fazer algumas mudanças na equipe titular do Remo, como é o caso do volante João Afonso, que não irá jogar hoje, pois está afastado devido tratamento médico, além também de está pendurado com 2 cartões amarelos.

Já o Ferroviário soma 11 pontos, e é o 11° na tabela. O técnico Marcelo Chamusca também terá que fazer alterações na equipe, já que o atacante Ciel está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O experiente Ciel é um dos principais jogadores da equipe cearense e sua ausência será sentida.

