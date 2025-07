Ônibus capota na Belém-Brasília e deixa ao menos 25 pessoas feridas

Menos de uma semana após um grave acidente que vitimou cinco pessoas na Rodovia BR-163, entre elas, três estudantes universitários e um motorista da UFPA, a Polícia Rodoviária Federal registra mais um grave episódio, desta feita, na Rodovia BR-010, a Belém-Brasília, altura do município de Aurora do Pará, região nordeste do Estado. Um total de 25 pessoas foram socorridas e levadas para o Hospital Municipal de Aurora e unidades de saúde de Mãe do Rio, município vizinho.

As vítimas foram socorridas pela Polícia Rodoviária Federa, Corpo de Bombeiros Militar e ambulâncias do Samu.

Conforme as primeiras informações, um ônibus que transportava trabalhadores rurais de Aurora para Mãe do Rio se desgovernou. O motorista jogou o veículo para o acostamento e esse capotou no meio do mato em volta. As causas do acidente estão sendo apuradas.

A bordo, segundo a PRF, havia cerca de 40 pessoas. Quinze saíram ilesas.

O acidente se registrou na manhã deste sábado, 19.

Da Redação de A PROVÍNCIA DO PARÁ/Imagem: Reprodução/Redes Sociais