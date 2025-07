Prefeitura de Belém leva shows gratuitos e ações aos distritos neste final de semana

Os distritos de Belém fervem com a programação especial Verão 2025 da Prefeitura de Belém neste final de semana. Shows musicais, ações de saúde e de educação ambiental agitam o penúltimo final de semana nas ilhas para badalar o clima de férias em toda a cidade.

Quem escolheu Mosqueiro para descansar terá a chance de aproveitar muitos shows promovidos pela Prefeitura de Belém. No domingo (20), a banda “Os Brothers” e a banda Quero Mais ganham espaço no trio elétrico. A saída será às 14h da pista de skate da praia do Chapéu Virado até a Praça do Farol.

Na ilha de Cotijuba, também será realizada uma programação especial com direito a uma estrutura completa: palco, DJs, desfiles e muitas apresentações musicais. A programação inicia às 9h na Praia do Farol (Cotijuba). Veja abaixo:

9h — Abertura do Palco com o DJ

10h30 — Desfile Categoria Garota e Garoto Verão (com traje praia e casual)

11h30 — Intervalo da Cantora Pamela Viana

12h — Encerramento das Vacinas

13h — Desfile Categoria LGBTQIA+ (com mensagem dos participantes)

14h — Anúncio dos finalistas por categoria (3 finalistas por categoria)

15h — Show de encerramento com artista convidado

Vacinação e ações de conscientização

SEMMA

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) estará nas praias do Farol, Chapéu Virado e do Murubira, na Ilha de Mosqueiro, para distribuir sacolinhas e orientar a população e os veranistas sobre o descarte correto dos resíduos, a exemplo das latinhas de bebidas e restos de comida.

SESMA

As equipes da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) estarão presentes nos distritos de Icoaraci, Outeiro e Mosqueiro, com vacinação e ações de conscientização e prevenção voltadas ao período de veraneio. O trabalho compreende os dois dias: 19 e 20 de julho (sábado e domingo).

1) VACINAÇÃO: Vacinação de Influenza, Difteria e tétano, Febre Amarela e Tríplice Viral (Sarampo, Caxumba e Rubéola).

Cotijuba:

Data: 19/07

Horário: 08h às 12h

Local: Porto de Cotijuba

Outeiro:

Data: 19/07 e 20/07

Horário: 08h às 12h

Local: Escola Pedro Demo – Pistão da Água Boa

Mosqueiro:

Data: 19 e 20/07

Horário: 8h às 12h

Local: Praia do Chapéu Virado

2) AÇÕES EDUCATIVAS: Abordagens educativas sobre prevenção de ISTs (Infecções Sexualmente Transmissíveis), arboviroses (Dengue, Zika e Chikungunya) e cuidados com acidentes envolvendo arraias. Além de distribuição de kits de prevenção com preservativos masculinos e femininos e gel lubrificante.

Outeiro:

Local: Praia do Amor (início da praia, próximo ao posto de gasolina)

Datas: 19 e 20/07

Horário: 8h às 12h

Mosqueiro:

Data: 19 e 20/07

Horário: 8h às 12h

Local: Caramanchão – Chapéu Virado

Icoaraci:

Datas: 19 e 20/07

Horário: 8h às 12h

Local: Trapiche de Icoaraci

Belém (área urbana):

Datas: 19 e 20/07

Horário: 8h às 12h

Local 1: Terminal Hidroviário Ruy Barata

Local 2: Terminal Rodoviário

