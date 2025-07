Shows de Henry Freitas, reggae em Algodoal, teatro, exposições e mais

O clima de verão segue firme no Pará, e a programação cultural da semana está recheada de atrações para todos os gostos de grandes shows à beira-mar a espetáculos teatrais premiados. Veja os destaques:

Música e shows pelo estado

Nesta sexta-feira (19), o centro histórico de Belém entra no ritmo do verão com a banda Fruta Quente e o cantor Jeff Moraes na Cervejaria Caboca, a partir das 20h.

No sábado (20), Mariza Black comanda o samba e o pagode na Ilha do Combu, com show marcado para as 15h no restaurante Solar da Ilha.

Quem estiver por Algodoal poderá curtir reggae com o DJ Alex Roots durante todo o fim de semana em bares da região.

Outro destaque é o festival “Verão Sal Pé na Areia 2025”, na Praia do Atalaia, com programação musical em dois finais de semana:

18/07 (sexta): Bell Marques, Henry Freitas e Kadu Martins

19/07 (sábado): Wesley Safadão, Natanzinho Lima e Marcynho Sensação

Mais música no interior e na capital

A Casa da Seresta, em Belém, terá apresentações de Waldecio & Trio, DJ Américo e DJ Sandro Guilherme na sexta-feira, e Walbinho dos Teclados no domingo.

Em Colares, o “Verão Ufológico 2025” movimenta a cidade com DJs, bandas regionais e atrações como Banda Sayonara e Paula Forrozeira.

No sábado (20), a cantora Mila Costa leva o show “Canto do Uirapuru” à Casa na Mata, em Belém, celebrando a música nortista com repertório amazônico a partir das 21h.

Espetáculo premiado chega a Belém

A peça “Três Mulheres Altas”, de Edward Albee, terá sessões no Theatro Margarida Schivasappa nos dias 26 e 27 de julho. No elenco, nomes de peso como Suely Franco, Deborah Evelyn e Fernanda Nobre. O espetáculo já conquistou prêmios e reconhecimento em todo o país.

Exposição educativa sobre répteis

O Shopping Metrópole Ananindeua abriga uma mostra inédita com mais de 20 espécies de répteis da Amazônia. A exposição interativa busca aproximar o público da biodiversidade local e funciona até o final do mês no Piso L3, ao lado da Loja Renner.

Estreias no Cine Líbero Luxardo

Três estreias movimentam o Cine Líbero Luxardo nesta semana:

Cazuza, Boas Novas: documentário sobre o cantor e sua luta contra a AIDS

Yõg ãtak: Meu Pai, Kaiowá: história de um desaparecido político indígena

Cloud Nuvem de Vingança: thriller sobre riscos do lucro digital

As sessões vão até 23 de julho, com ingressos a R$ 12 (inteira) e R$ 6 (meia), vendidos apenas em dinheiro.

Imagem: Divulgação