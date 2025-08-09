ONU aprova planos de segurança, saúde e mobilidade para a COP30 em Belém

Entre os dias 6 e 8 de agosto, uma comitiva do Departamento de Salvaguarda e Segurança das Nações Unidas (UNDSS) realizou inspeções nos locais que sediarão a COP30, além de avaliar hospedagens, sistemas de transporte, e estruturas de saúde e segurança. Ao final, os planos apresentados pelos governos federal, estadual e municipal foram aprovados como adequados para receber os milhares de participantes esperados em novembro.

A vice-governadora Hana Ghassan, que preside o Comitê Estadual da COP30, celebrou a aprovação como resultado de um trabalho conjunto: “É gratificante ver a aprovação do esforço coletivo de todos… para que em novembro tenhamos a melhor COP30 já realizada, com organização e segurança aos participantes.”

Segurança integrada

Entre os órgãos mobilizados estão a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Gabinete de Segurança Institucional, Exército Brasileiro, Segup (Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social) e Segbel (Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade de Belém). Ao todo, serão mobilizados mais de 10 mil agentes e militares para o evento.

Rede de saúde preparada

O plano de saúde pública abrange estruturas como o Hospital Regional Dr. Abelardo Santos, o Pronto-Socorro Dr. Roberto Macedo (PSRM), o Hospital de Clínicas Gaspar Vianna e o Hospital da Mulher do Pará, além de unidades da rede privada próximas ao Parque da Cidade e ao Porto do Outeiro. O Samu Municipal terá protocolos específicos para atendimento rápido e eficiente durante a conferência.

Mobilidade com eficiência

Para transporte dos participantes, especialmente dos que estarão hospedados nos navios atracados no Porto do Outeiro, foram disponibilizados mais de 240 ônibus exclusivos. Também foram planejadas estratégias para bloqueios, liberações e credenciamento logístico de veículos, além de roteiros de segurança para os comboios de chefes de Estado.

Imagem: Agência Pará