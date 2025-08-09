sábado, agosto 9, 2025
Público detona Hytalo Santos após denúncias de exploração sexual

O influenciador digital Hytalo Santos está no centro de uma nova polêmica, agora com acusações sérias de que produz conteúdo na internet sexualizando crianças e adolescentes para homens adultos pedófilos. A crítica foi feita pelo youtuber Felca em um vídeo que gerou grande repercussão nas redes sociais.

No vídeo, Felca aborda a adultização de menores de idade e direciona críticas pesadas a Hytalo Santos, descrevendo o conteúdo que ele cria como “nefasto” e um “circo macabro”. O youtuber sugere que Hytalo não apenas sexualiza jovens para aumentar seu engajamento, mas também pode ter ligações com uma rede de pedofilia.

A exposição feita por Felca causou uma onda de revolta entre os internautas. Muitos expressaram indignação e preocupação com a segurança das crianças e adolescentes. Alguns perfis chegaram a agradecer a Felca por ter trazido o caso à tona, já que tentativas anteriores de responsabilizar o influenciador não haviam surtido efeito. Comentários como “o conteúdo que o Hytalo Santos faz é um prato cheio pra pedófilo na internet” e “espero que façam alguma coisa dessa vez, porque tudo isso é nojento demais” mostram a seriedade com que a audiência encarou as acusações.

Em meio à repercussão, a conta de Hytalo Santos no Instagram foi desativada, mas ainda não se sabe se isso tem relação com a denúncia de Felca.

O Ministério Público da Paraíba (MPPB) investiga Hytalo Santos desde 2024 por exploração de imagem de menores. Os promotores analisam vídeos compartilhados com 17 milhões de seguidores no Instagram e 7 milhões no YouTube. O influenciador diz ao UOL, por meio de advogado, que é alvo de “falsas acusações que produzem ataques à sua honra”, que os vídeos seguem a lei e que já prestou esclarecimentos ao MPPB.

Imagem: Reprodução Internet

