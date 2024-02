Operação Solimões prende líder indígena por posse ilegal de arma de fogo, no Pará

A Polícia Civil do Pará, em parceria com a Polícia Militar, realizou na manhã desta quinta-feira (29), a Operação Solimões, que cumpriu mandados de busca e apreensão domiciliar em áreas rurais do município de Acará, no nordeste do Estado. A operação investiga crimes de porte ilegal de arma de fogo, associação criminosa, homicídio e tráfico de drogas.

Durante a ação, os policiais encontraram uma submetralhadora calibre .40, de fabricação artesanal, e dois coletes balísticos em um barraco na Fazenda Solimões, onde vivem cerca de 15 pessoas que se dizem pertencentes à tribo indígena Tembé. O líder da tribo, que se identificou como cacique, foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo e encaminhado à delegacia de Acará. Ele ficará à disposição da Justiça.

“A Operação Solimões visa o enfrentamento ao crime em áreas rurais do Pará. Esta ação não só retira de circulação armamento ilegal, mas também reafirma nosso compromisso na vigilância constante contra a violência no campo”, ressaltou o delegado-geral Walter Resende.

As investigações continuam para identificar e responsabilizar outros envolvidos nos crimes. A operação contou com a participação de mais de 40 policiais civis e militares.

“A Operação Solimões pretende combater a impunidade e a intrusão de grupos criminosos nas comunidades dos povos originais. Os desdobramentos da operação visam aprofundar a investigação para desmantelar essas práticas criminosas e promover a segurança e a tranquilidade das comunidades afetadas”, afirmou o delegado Mhoab Khayan, superintendente do Baixo Tocantins.

A Polícia Civil do Pará pede que qualquer informação que possa ajudar nas investigações seja repassada ao Disque-Denúncia (181) ou pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Não é preciso se identificar.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação/PCPA