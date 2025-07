Orlando Bloom e Katy Perry anunciam separação amigável e priorizam filha Daisy

Após quase uma década de relacionamento com altos e baixos, Orlando Bloom e Katy Perry confirmaram oficialmente a separação. Em comunicado divulgado à revista People, os dois ressaltaram que, apesar do fim do romance, o respeito e o amor pela filha Daisy Dove Bloom, de 4 anos, seguem sendo prioridade para ambos.

O casal, que começou a se relacionar em 2016 após uma festa pós-Globo de Ouro, ficou noivo em 2019 e deu as boas-vindas à pequena Daisy em 2020, durante a pandemia. Nos últimos meses, os dois vêm ajustando a relação para focar na coparentalidade com amor, estabilidade e respeito mútuo.

Apesar do término, Katy e Orlando continuarão a aparecer juntos como família, mantendo o compromisso de criar a filha em um ambiente saudável e harmonioso. Os rumores sobre a separação começaram a ganhar força no início deste mês, mas o anúncio oficial veio após a confirmação dos representantes do casal.

Imagem: Divulgação