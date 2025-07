“Lancha Geladão” estreia trajeto rápido e confortável entre Belém e Mosqueiro em julho

A partir deste sábado (5), uma nova lancha rápida chamada “Geladão Fluvial” começará a operar entre Belém e a ilha de Mosqueiro durante os finais de semana de julho. Com ar-condicionado, wi-fi gratuito e capacidade para 220 passageiros, a embarcação promete tornar a viagem mais confortável e ágil, com duração aproximada de 50 minutos.

As partidas acontecerão sempre às 8h do Terminal Hidroviário Ruy Barata, no bairro Condor, e o retorno às 17h sairá do terminal da ilha. O valor das passagens é R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia).

A operação é coordenada pela Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade (Segbel), que também lançou em maio o “Geladão Fluvial” para a ilha de Cotijuba. Para equilibrar o serviço com os barqueiros locais, o Geladão parará no horário do meio-dia em dias úteis, horário assumido pela cooperativa local.

Além disso, estudantes da ilha e de Belém terão tarifas reduzidas para facilitar o deslocamento diário, promovendo acesso a preços acessíveis sem comprometer os empregos locais. Nos finais de semana, feriados e férias escolares, o Geladão manterá suas operações completas, atendendo ao aumento de visitantes.

Imagem: Divulgação