Pacheco propõe sessão que visa discutir textos do papa Francisco

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), protocolou um requerimento para realizar uma sessão de debates temáticos na Casa, no próximo dia 3 de dezembro, sobre três documentos de autoria do papa Francisco que abordam assuntos como meio ambiente e justiça social. O pedido foi protocolado na última segunda-feira (18).

Na solicitação, Pacheco propõe que sejam debatidas duas encíclicas do pontífice: a Laudato Si (louvado seja, em latim) e a Fratelli Tutti (todos irmãos, em italiano). Além delas, também seria discutida a exortação apostólica Laudato Deum (Louvar a Deus, em latim).

As encíclicas, que possuem um tom mais solene, são cartas do papa para os bispos católicos e tratam de temas sociais e disciplinares. As exortações, por outro lado, abordam ensinamentos gerais e tem um tom menos solene. De acordo com o colunista Igor Gadelha, do site Metrópoles, os documentos escolhidos por Pacheco guardam relação entre si.

A encíclica Laudato Si e a exortação apostólica Laudato Deum falam sobre a convergência entre a fé católica e a conservação ambiental. A Fratelli Tutti, por sua vez, é considerada por especialistas como uma continuação da Laudato Si e aborda, de modo geral, a dignidade humana e a necessidade de fraternidade e amizade.

Fonte: Pleno News/ Fotos: Waldemir Barreto/Agência Senado // EFE/EPA/FABIO FRUSTACI