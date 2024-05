Pai e filho são eliminados a facadas no distrito do Cipoal, em Santarém

Um duplo homicídio se registrou na tarde de ontem, domingo, 12, na comunidade Cipoal, no planalto santareno. Pai e filho foram assassinados a facadas. O pai morreu ainda no local. Já o filho chegou a ser socorrido, mas morreu no Hospital Municipal de Santarém, no oeste paraense, região do Baixo Amazonas.

Os autores do crime já foram identificados. Trata-se do indivíduo “Rick Marley”, que alguns meses atrás desafiou a Polícia Militar. O irmão dele também está sendo procurado por ter participação no duplo homicídio. A identidade não foi fornecida pelas autoridades policiais de Santarém.

O crime aconteceu após um “racha” entre os envolvidos. A disputa terminou com o carro de Rick Marley incendiado. Revoltado, ele jurou vingança. Ele e o irmão mataram as duas vítimas, pai e filho, e em seguida fugiram. A PM tenta prender os indivíduos.

Ainda conforme informações da Polícia, Rick Marley é useiro e vezeiro em se meter em confusões, acreditando na impunidade. Certa feita, o marginal chegou a desafiar as autoridades, tendo conseguido escapar. Agora, ele e seu irmão são procurados por duplo homicídio cometido por motivo torpe.

Imagem: Reprodução