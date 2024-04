Governo do Estado e Associação Amazônica Evangélica firmam acordo para promoção da cidadania voltada à juventude

O governo do Pará e a Associação Amazônica Evangélica (AAME) oficializaram, na noite desta terça-feira (09), uma parceira para ampliar o atendimento de jovens em situação de vulnerabilidades. A medida tem como objetivo a promoção da cidadania voltada à juventude.

Pelo acordo, o governador Helder Barbalho assinou a cessão de uso de uma área localizada no bairro Coqueiro, em Ananindeua, onde será construído o quartel general da UMADESPA [União de Mocidade das Assembleias de Deus no Estado do Pará].

Voltado ao público jovem, o equipamento terá finalidade social com a realização de intercâmbios. Em contrapartida, a AAME é responsável pela construção e oferta gratuita de cursos, atividades esportivas e culturais à população do entorno.

“Hoje, temos o privilégio de concretizar um passo decisivo e determinante para que nós possamos garantir a construção do QGU. Certamente estamos efetivando um dos maiores projetos sociais liderados por uma igreja em todo o nosso país”, destacou o governador Helder Barbalho.

“Que este exemplo possa ser levado às demais unidades do Brasil, mas não apenas o exemplo do projeto em si, mas acima de tudo o exemplo de que é possível parceria do poder público e igreja. Esta é nossa missão, este é o nosso espírito de unidade e de união“, completou o chefe do poder executivo estadual paraense.

A assinatura do acordo foi realizada durante a 1ª edição do Fórum Nacional de Teologia Pentecostal realizada no Centro de Eventos Pr. Francisco Alves Ribeiro, em Ananindeua.

Fonte: Agência Pará/Foto: Rodrigo Pinheiro