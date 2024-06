Caixão de Nahim é colocado no chão para despedida de cachorros

No velório do cantor Nahim, que começou nesta quinta-feira (13) e segue até esta sexta (14) na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), um detalhe chamou a atenção do público: o caixão do músico foi colocado no chão para que seus cachorros pudessem se despedir do músico.

Muito apegado aos animais, Nahim sempre falava sobre o amor a seus pets nas entrevistas que concedia. Ao todo, ele tinha sete cães, sendo quatro da raça chow-chow, dois sem raça definida e um poodle. Durante o velório, eles foram trazidos para perto do caixão.

Em entrevista ao programa Balanço Geral, da Record TV, a cunhada do cantor, a jornalista Lisa Gomes, relatou que Nahim havia expressado seus desejos para o seu funeral e que entre eles estariam justamente o pedido para ser velado no chão e com a presença de seus cachorros. O velório segue até as 10h desta sexta, com o sepultamento marcado para acontecer às 16h.

SOBRE A MORTE

O cantor Nahim Jorge Elias Nunes, de 71 anos, foi achado morto dentro de sua casa, em Taboão da Serra, na Grande São Paulo, nesta quinta-feira (13). A informação foi confirmada pela Secretaria de Segurança Pública (SSP) paulista. A morte do músico, segundo a pasta, teria acontecido após ele cair de uma escada. A secretaria apontou que o caso foi registrado como “morte suspeita”.

Nahim teria se mudado recentemente para a casa onde foi achado morto. Segundo informações divulgadas pelo SBT, vizinhos disseram que o artista era muito querido. O corpo do cantor foi visto por um funcionário de uma empresa de telefonia que estava fazendo uma instalação na rua onde o músico morava. O homem acionou a polícia, que foi ao local e confirmou a morte.

O cantor era natural de Miguelópolis, interior de São Paulo, e fez sucesso nos anos 80, quando frequentava programas de auditório, e foi grande vencedor do quadro Qual É a Música?, no Programa Silvio Santos, do SBT.

O músico começou a tocar quando tinha apenas 10 anos de idade. Nessa época, lançou seu primeiro grupo musical, chamado New Edition. Ele foi descoberto pelo produtor musical Mister Sam, em 1980, e seu primeiro nome artístico foi Baby Face, quando gravou dois compactos em inglês.

Os maiores sucessos da carreira do cantor foram as músicas Dá Coração, Coração de Melão e Taka Taka. Ao todo, foram mais de 14 discos e 86 músicas lançadas por Nahim.

Fonte: Pleno News/Foto: Leo Franco/Ag News